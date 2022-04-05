Bloomberg: стоимость угля в США превысила $100 за тонну впервые с 2008 года
Стоимость угля в США выросла на фоне отказа от поставок российских энергоносителей, сообщает агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что впервые с 2008 года она превысила отметку в $100 - $106,15 за тонну угля, добытого в Центральных Аппалачах, и $109,55 за тонну - из Иллинойсского угольного бассейна.
Эксперты добавили, что к подорожанию также привёл повышенный спрос в связи с восстановлением экономики от последствий пандемии COVID-19.
Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пятый пакет санкций против России предусматривает запрет на импорт российского угля, из-за чего, по оценке ЕК, Москва потеряет 4 млрд евро в год.
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