Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева

США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

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Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву и сама активно вооружается, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам собеседника Bloomberg, разногласия Украины и Польши пока не привели к «трещинам» в поддерживающем Киев союзе. Тем не менее конкретная позиция Варшавы остается «неясной».

В свою очередь, неназванный европейский дипломат заявил, что официальные лица Польши заверили иностранных коллег в продолжении поддержки Киева. При этом Варшава намерена сократить ее объемы. Как отметил собеседник агентства, полное прекращение военной поддержки Украины со стороны Польши может подорвать единство НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
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