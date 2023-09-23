Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву и сама активно вооружается, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам собеседника Bloomberg, разногласия Украины и Польши пока не привели к «трещинам» в поддерживающем Киев союзе. Тем не менее конкретная позиция Варшавы остается «неясной».

В свою очередь, неназванный европейский дипломат заявил, что официальные лица Польши заверили иностранных коллег в продолжении поддержки Киева. При этом Варшава намерена сократить ее объемы. Как отметил собеседник агентства, полное прекращение военной поддержки Украины со стороны Польши может подорвать единство НАТО.

