Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе

Президент России посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону

Палата представителей США уже в третий раз не смогла выбрать себе спикера

На каирский саммит мира по Газе от России поедет спецпредставитель президента Михаил Богданов

Треть жилых помещений в Газе стали непригодными для проживания

Финская полиция не нашла следов взрыва на газопроводе Balticconnector

Юрий Грымов готовит арт-лекцию «Вызов: эпоха Возрождения»