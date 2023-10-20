Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе

Соединенные Штаты и Евросоюз оказывают давление на Израиль и просят его отложить начало наземной операции в секторе Газа, утверждает Bloomberg.

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По данным агентства, западные страны просят Израиль отложить начало операции из-за большого числа заложников у палестинского движения ХАМАС. США и ЕС надеются выиграть время для переговоров по их освобождению,.

Агентство отметило, что ХАМАС может согласиться отпустить часть гражданских заложников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в пятницу заявил, что Иерусалим принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Афанасьева
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильЕвросоюзСША

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