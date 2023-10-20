Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе
Соединенные Штаты и Евросоюз оказывают давление на Израиль и просят его отложить начало наземной операции в секторе Газа, утверждает Bloomberg.
По данным агентства, западные страны просят Израиль отложить начало операции из-за большого числа заложников у палестинского движения ХАМАС. США и ЕС надеются выиграть время для переговоров по их освобождению,.
Агентство отметило, что ХАМАС может согласиться отпустить часть гражданских заложников.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви в пятницу заявил, что Иерусалим принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: генерал Афзалов назначен командующим ВКС
- Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС
- Актер и телеведущий Евгений Дятлов рассказал, зачем ушел из группы «АукцЫон»
- Бывший замглавы МИД РФ Кунадзе признан иноагентом
- Bloomberg: США и ЕС попросили Израиль отложить наземную операцию в Газе
- Россия вышла из соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве
- Радиоактивный груз обнаружен в пассажирском поезде под Хабаровском
- Боевики ХАМАС освободили двух гражданок США
- Кличко признал, что подконтрольные России территории уже не Украина
- Роберт де Ниро выразил свои соболезнования музыканту Стасу Намину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru