Bloomberg рассказал о росте доходов богатейших людей мира
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов. Об этом информирует Bloomberg.
Состояние бизнесменов в целом оценивается в 5,9 триллиона долларов - в соответствии с ежегодным «индексом миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
Наиболее успешным богачом стал глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние выросло на 36,5 миллиардов долларов за год. Однако миллиардер занимает в списке самых богатых людей мира только третью строку.
На первом месте по уровню доходов остается владелец Amazon Джефф Безос, несмотря на финансовые потери в девять миллиардов долларов в ходе бракоразводного процесса.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал успех пятилетней россиянки Анастасии Радзинской, попавшей в список богатых людей Forbes.
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