Bloomberg рассказал о росте доходов богатейших людей мира

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов. Об этом информирует Bloomberg.

Состояние бизнесменов в целом оценивается в 5,9 триллиона долларов - в соответствии с ежегодным «индексом миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).