Bloomberg рассказал о росте доходов богатейших людей мира

29 декабря 201908:00

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов. Об этом информирует Bloomberg.

Состояние бизнесменов в целом оценивается в 5,9 триллиона долларов - в соответствии с ежегодным «индексом миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Forbes опубликовал список миллиардеров-победителей и неудачников 2019 года

Наиболее успешным богачом стал глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние выросло на 36,5 миллиардов долларов за год. Однако миллиардер занимает в списке самых богатых людей мира только третью строку.

На первом месте по уровню доходов остается владелец Amazon Джефф Безос, несмотря на финансовые потери в девять миллиардов долларов в ходе бракоразводного процесса.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал успех пятилетней россиянки Анастасии Радзинской, попавшей в список богатых людей Forbes.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:BloombergРейтингДоходы