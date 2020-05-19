В NYT опубликован комментарий властей Москвы по смертности от COVID-19
Газета The New York Times опубликовала послание руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна с разъяснением по коронавирусной статистике. Это стало ответом на статью, вышедшую ранее в издании, которая ставила под сомнение официальную статистику по смертности от COVID-19.
В ней на основе открытых данных с портала правительства столицы РФ утверждалось, что этот показатель за апрель превысила средне значение за последние пять лет на 1,7 тысячи. Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
По словам Хрипуна, опубликованная статистика позволила некоторым другим изданиям предположить, что рост числа смертельных исходов связан именно с COVID-19. Как подчеркнул глава московского Депздрава, одни только цифры не раскрывают причину смерти.
Он уточнил, что в прошлом месяце в столице было зарегистрировано 11 846 смертей. Это на 1841 больше по сравнению с апрелем 2019 года, однако по сравнению с тем месяцем за 2018 год рост составил лишь 985. Как отмечает RT, по словам Хрипуна, исследования по результатам вскрытия свидетельствуют, что с COVID-19 связаны 639 смертей.
Глава Депздрава подчеркнул, что рост показателей смертности – естественное явление при активизации острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых возникают осложнения фоновых заболеваний. По его словам, другие страны показывают аналогичную статистику.
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