Bloomberg: делегация ФРГ обсудит «Северный поток — 2» в США

Немецкая делегация из высокопоставленных чиновников отправилась в США для обсуждения «Северного потока 2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke.

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В правительственных кругах США и Германии говорят, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон. Ее возглавил помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что у США практически нет возможности помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

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ТЕГИ:Северный Поток-2СШАГермания
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