Bloomberg: делегация ФРГ обсудит «Северный поток — 2» в США

В правительственных кругах США и Германии говорят, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон. Ее возглавил помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, что у США практически нет возможности помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

