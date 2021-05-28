«Северный поток - 2» сэкономит «Газпрому» 1 млрд долларов в год
Представитель 512 департамента «Газпрома», отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина заявила, что трубоукладка газопровода «Северный поток - 2» продолжается, однако говорить о точных сроках завершения работ пока преждевременно, сообщает ТАСС.
По её словам, проект «будет осуществлен и будет эксплуатироваться со всеми применимыми законами».
Березина добавила, что благодаря полной загрузке «Северного потока - 2» экономия «Газпрома» составит один миллиард долларов в год.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против газопровода «Северный поток-2» контрпродуктивно. Как сообщает агентство Bloomberg, американский лидер напомнил, что проект почти готов и его строительство всё равно будет продолжено.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- «Северный поток - 2» сэкономит «Газпрому» 1 млрд долларов в год
- Лукашенко рассказал подробности откровенного разговора с Порошенко
- СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
- На совещании с главой Крыма из шкафа неожиданно вышел человек
- Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
- Мясников заявил о новой смертоносной пандемии
- Посол РФ в Минске заявил, что встрече Сапеги с адвокатом мешает «очередь»
- «Победа» объявила о возобновлении полетов в Пизу и Римини с 1 июля
- Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
- Глава ВТБ раскритиковал идею об ограничении ЦБ на выдачу кредитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru