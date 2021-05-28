«Северный поток - 2» сэкономит «Газпрому» 1 млрд долларов в год

Представитель 512 департамента «Газпрома», отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина заявила, что трубоукладка газопровода «Северный поток - 2» продолжается, однако говорить о точных сроках завершения работ пока преждевременно, сообщает ТАСС.

По её словам, проект «будет осуществлен и будет эксплуатироваться со всеми применимыми законами».

Березина добавила, что благодаря полной загрузке «Северного потока - 2» экономия «Газпрома» составит один миллиард долларов в год.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что введение санкций против газопровода «Северный поток-2» контрпродуктивно. Как сообщает агентство Bloomberg, американский лидер напомнил, что проект почти готов и его строительство всё равно будет продолжено.