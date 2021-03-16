Bloomberg: Байден планирует крупнейшее с 1993 года повышение налогов

Минфин США обсуждает повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, а также отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью. Для американцев, чей годовой доход превышает 400 тысяч долларов, будет повышен подоходный налог.

На днях Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики на фоне пандемии размером $1,9 трлн.

В рамках мер около $400 млрд будет направлено на борьбу с пандемией, $1 трлн - на помощь гражданам США, оставшуюся сумму - на стимулирование экономики.

