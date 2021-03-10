Конгресс США одобрил меры поддержки экономики на 1,9 трлн долларов
Палата представителей США приняла предложенный лидером страны Джо Байденом пакет мер для восстановления экономики страны в условиях пандемии в размере 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что среди поддержавших документ 220 конгрессменов не было ни одного члена Республиканской партии. Против мер высказались 211 членов Конгресса. Принятие законопроекта жители США ожидают в пятницу 12 марта.
Агентство подчеркивает, что данный проект должен стать первым крупным законом, принятым новой администрацией страны. Байден пообещал согражданам направить денежные потоки в национальную программу вакцинации от коронавируса, поддержку частных предприятий, а также в увеличение пособий по безработице и детских выплат.
Телеканал CNN передает, что отдельные виды помощи должны будут коснуться около 90% американских семей. Республиканская партия выразила сомнения в эффективности предложенных мер. Политики ранее выступили с предложением сократить сумму до 600 млрд долларов.
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