Конгресс США одобрил меры поддержки экономики на 1,9 трлн долларов

Палата представителей США приняла предложенный лидером страны Джо Байденом пакет мер для восстановления экономики страны в условиях пандемии в размере 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что среди поддержавших документ 220 конгрессменов не было ни одного члена Республиканской партии. Против мер высказались 211 членов Конгресса. Принятие законопроекта жители США ожидают в пятницу 12 марта.

Агентство подчеркивает, что данный проект должен стать первым крупным законом, принятым новой администрацией страны. Байден пообещал согражданам направить денежные потоки в национальную программу вакцинации от коронавируса, поддержку частных предприятий, а также в увеличение пособий по безработице и детских выплат.

Телеканал CNN передает, что отдельные виды помощи должны будут коснуться около 90% американских семей. Республиканская партия выразила сомнения в эффективности предложенных мер. Политики ранее выступили с предложением сократить сумму до 600 млрд долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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