Байден подписал пакет мер по стимулированию экономики размером $1,9 трлн
11 марта 202122:20
Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики на фоне пандемии размером $1,9 трлн. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее этот пакет мер был утвержден Конгрессом.
В рамках мер около $400 млрд будет направлено на борьбу с пандемией, $1 трлн - на помощь гражданам США, оставшуюся сумму - на стимулирование экономики. Отмечается, что за счет этого пакета мер многие американцам будет выдана единовременная материальная помощь объемом $1,4 тыс.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru