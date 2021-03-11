Байден подписал пакет мер по стимулированию экономики размером $1,9 трлн

Президент США Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики на фоне пандемии размером $1,9 трлн. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее этот пакет мер был утвержден Конгрессом.



В рамках мер около $400 млрд будет направлено на борьбу с пандемией, $1 трлн - на помощь гражданам США, оставшуюся сумму - на стимулирование экономики. Отмечается, что за счет этого пакета мер многие американцам будет выдана единовременная материальная помощь объемом $1,4 тыс.



