Bloomberg: Apple разрешит установку приложений из сторонних магазинов
Компания Apple намерена снять запрет на установку на свои устройства приложений из сторонних магазинов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore.
Bloomberg отмечает, что такое требование к американской компании предъявляли власти Евросоюза, обновление ожидается в сентябре текущего года.
Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru