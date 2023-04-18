Bloomberg: Apple разрешит установку приложений из сторонних магазинов

Компания Apple намерена снять запрет на установку на свои устройства приложений из сторонних магазинов, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore.

Bloomberg отмечает, что такое требование к американской компании предъявляли власти Евросоюза, обновление ожидается в сентябре текущего года.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:IphoneМобильное ПриложениеApple

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