Bloomberg: Apple разрешит установку приложений из сторонних магазинов

По данным агентства, соответствующая возможность войдёт в готовящуюся к выходу операционную систему iOS 17, которая позволит устанавливать приложения не только из AppStore.

Bloomberg отмечает, что такое требование к американской компании предъявляли власти Евросоюза, обновление ожидается в сентябре текущего года.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей, сообщает RT.

