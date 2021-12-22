Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина не планируется
Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает дипломатический подход более подходящим для нынешней ситуации в отношениях с Москвой, чем встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».
«Пока нет планов сделать это», — сказал Блинкен говоря о возможной встрече. «Намного более подходяще вести разговор в ситуации, когда есть деэскалация, а не когда, наоборот, происходит эскалация», — сообщил глава американской дипломатии.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля сообщил, что новые переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в течение декабря 2021 года. Песков отметил, что переговоры Путина и Байдена действительно могут состояться, но подчеркнул, что «конкретных договоренностей нет».
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