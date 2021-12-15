Байден намерен провести вторые переговоры с Путиным
Президент США Джо Байден выразил желание провести ещё одни переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы будем подробно разговаривать», — подчеркнул американский лидер.
Сеьмого декабря состоялись переговоры Байдена и Путина по закрытому каналу видеосвязи. Лидеры около двух часов обсуждали вопросы международной политики. Байден выразил беспокойство напряженной ситуацией в отношениях России и Украины и предупредил о санкциях, которые грозят России за эскалацию конфликта. В свою очередь, Путин указал на несоблюдение Киевом Минских соглашений. Российский лидер также отметил расширение НАТО на восток.
15 декабря Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер поддержал стремление России организовать переговоры с Западом о гарантиях безопасности и блокировании продвижения НАТО на вотсок.
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