Байден намерен провести вторые переговоры с Путиным

Сеьмого декабря состоялись переговоры Байдена и Путина по закрытому каналу видеосвязи. Лидеры около двух часов обсуждали вопросы международной политики. Байден выразил беспокойство напряженной ситуацией в отношениях России и Украины и предупредил о санкциях, которые грозят России за эскалацию конфликта. В свою очередь, Путин указал на несоблюдение Киевом Минских соглашений. Российский лидер также отметил расширение НАТО на восток.

15 декабря Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Китайский лидер поддержал стремление России организовать переговоры с Западом о гарантиях безопасности и блокировании продвижения НАТО на вотсок.

