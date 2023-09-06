Блинкен заметил прогресс в контрнаступлении ВСУ

При этом он предпочел не уточнять, какие именно действия ВСУ стали успешными, однако отметил, что рад положительному эффекту от наступления украинской армии.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил, что населенный пункт Работино Запорожской области, близ которого ведутся ожесточенные боевые действия, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым. Для этого у Украины нет ни сил, ни средств, ни резервов, отметил он. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

