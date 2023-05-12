Блинкен: США приложат усилия для восполнения нехватки вооружений у Украины

По словам главы Госдепа, Вашингтон ежедневно работает с Киевом и коалицией стран из контактной группы по оказанию военной помощи , чтобы убедиться, что у Украины есть поддержка, пишет Газета.ру.

«Если существует недостаток, нехватка [вооружений и боеприпасов], они скажут нам, а мы приложим все усилия, чтобы это восполнить», — указал Блинкен.

По словам госсекретаря, еще до начала российской специальной военной операции США «работали сверхурочно», чтобы Украина могла получить все необходимые средства.

Блинкен указал, что Киеву были предоставлены «некоторые уникальные вещи», пишет «Свободная пресса». Кроме того, госсекретарь сообщил, что более 50 стран-союзников поставляют Киеву оружие и боеприпасы, осуществляют техническое обслуживание, проводят подготовку военных.

