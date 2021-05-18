Блинкен: США не будут покупать Гренландию

По его словам, этого не произойдет. «Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперед. И короткий ответ: нет», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее депутат парламента Гренландии Пеле Броберг заявил, что нужно рассмотреть предложение экс-президента США Дональда Трампа о приобретении острова у Дании.

Напомним, в середине августа 2020 года СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию. А в конце августа республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США.

