Блинкен: США не будут покупать Гренландию
Американский госсекретарь Энтони Блинкен отверг возможность покупки острова Гренландия у Дании, сообщает РИА Новости.
По его словам, этого не произойдет. «Я сосредоточен на том, чтобы смотреть вперед. И короткий ответ: нет», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее депутат парламента Гренландии Пеле Броберг заявил, что нужно рассмотреть предложение экс-президента США Дональда Трампа о приобретении острова у Дании.
Напомним, в середине августа 2020 года СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию. А в конце августа республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США.
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