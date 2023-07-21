Блинкен: США намерены работать с Россией по обмену заключенными

По его словам, в этом вопросе Вашингтон открыт к диалогу с Москвой, несмотря на фундаментальные разногласия между двумя странами.

Блинкен подчеркнул, что администрация президента Джо Байдена сделает всё для возвращения американских граждан на родину.

Президент Джо Байден неоднократно заявлял, что серьезно настроен добиваться обмена заключенными между США и Россией.

Ранее в США допустили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

