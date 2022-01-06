Блинкен: «Северный поток — 2» - рычаг влияния Европы на Москву

Евросоюз может использовать российский проект «Северный поток — 2» в качестве рычага влияния на политику Москвы, сообщает RT со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

На Украине допустили, что «Северный поток-2» не запустят никогда

«Северный поток — 2» — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — сообщил политик. По словам дипломата, «трудно представить, что газ запустят по этому трубопроводу при обострении ситуации вокруг Украины».

Ранее республиканцы Сената американского Конгресса США высказали уверенность в том, что в январе подавляющее большинство членов палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом проекта закона об ограничительных мерах в отношении российского проекта «Северный поток - 2».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:ГазЕвропаСеверный Поток-2
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