Блинкен: «Северный поток — 2» - рычаг влияния Европы на Москву

«Северный поток — 2» — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — сообщил политик. По словам дипломата, «трудно представить, что газ запустят по этому трубопроводу при обострении ситуации вокруг Украины».

Ранее республиканцы Сената американского Конгресса США высказали уверенность в том, что в январе подавляющее большинство членов палаты проголосует за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом проекта закона об ограничительных мерах в отношении российского проекта «Северный поток - 2».

