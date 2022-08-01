СМИ: Пелоси прибудет на Тайвань 2 августа
1 августа 202218:42
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа, сообщает тайваньский информационный портал ETtoday.
По его данным, чиновница проведёт ночь в отеле Grand Hyatt, а 3 августа встретится с руководством острова, после чего покинет Тайвань.
Ранее газета Nikkei Asia заявила, что американские военные создают «буферную зону» для самолёта Пелоси, на случай если она решит всё-таки совершить визит на остров, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru