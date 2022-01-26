Блинкен: ответ США по гарантиям безопасности предлагает дипломатический путь
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переданный американской стороной ответ на предложения РФ по безопасности предлагает серьезный дипломатический путь решения спорных моментов. Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен отметил, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Он подчеркнул, что ответ США полностью согласован с Украиной и союзниками.
Глава Госдепа отметил, что США не планируют публикацию своего ответа, поскольку конфиденциальность имеет наилучшие шансы на успех в дипломатии. Между тем, Блинкен подчеркнул, что позиция «открытых дверей» в НАТО останется неизменной.
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