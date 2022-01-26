Блинкен: ответ США по гарантиям безопасности предлагает дипломатический путь

Блинкен отметил, что США открыты для диалога и дипломатии, если РФ выберет этот путь. Он подчеркнул, что ответ США полностью согласован с Украиной и союзниками.

Глава Госдепа отметил, что США не планируют публикацию своего ответа, поскольку конфиденциальность имеет наилучшие шансы на успех в дипломатии. Между тем, Блинкен подчеркнул, что позиция «открытых дверей» в НАТО останется неизменной.

