Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Украине

Главы внешнеполитических ведомств обсудили необходимость «поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР».

Также Блинкен затронул вопрос о российской спецоперации на Украине «с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности», пишет Газета.ру. Кроме того, глава Госдепа говорил о ситуации в Гаити и необходимости продолжения скоординированных действий для поддержки населения страны.

На минувшей неделе Ван И провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, напоминает РИА ФАН. Глава МИД КНР заявлял о готовности Пекина углублять и развивать контакты с Москвой.

