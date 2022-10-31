Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье провели телефонный разговор. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили необходимость «поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР».
Также Блинкен затронул вопрос о российской спецоперации на Украине «с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности», пишет Газета.ру. Кроме того, глава Госдепа говорил о ситуации в Гаити и необходимости продолжения скоординированных действий для поддержки населения страны.
На минувшей неделе Ван И провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, напоминает РИА ФАН. Глава МИД КНР заявлял о готовности Пекина углублять и развивать контакты с Москвой.
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