Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе

Как отметил глава внешнеполитического ведомства США, Россия может допустить ошибку и вновь попытаться повторить тот же сценарий, когда она накопила силы у украинской границы, пересекла ее и вторглась на суверенную территорию Украины. Блинкен подчеркнул, что все провокации исходят исключительно от Москвы.

Госсекретарь также поблагодарил Киев за «сдержанность» в данной ситуации.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Как сообщалось, офис президента Украины не располагает информацией о скоплении российских войск у границ страны, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

