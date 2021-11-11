Блинкен обвинил Россию в эскалации в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Москву от повторения «ошибки 2014 года», сообщает РИА Новости со ссылкой на политика, который сделал соответствующее заявление во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

В офисе Зеленского удивились данным США о российских войсках на границе с Украиной

Как отметил глава внешнеполитического ведомства США, Россия может допустить ошибку и вновь попытаться повторить тот же сценарий, когда она накопила силы у украинской границы, пересекла ее и вторглась на суверенную территорию Украины. Блинкен подчеркнул, что все провокации исходят исключительно от Москвы.

Госсекретарь также поблагодарил Киев за «сдержанность» в данной ситуации.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые якобы подтверждают недавние сообщения, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

Как сообщалось, офис президента Украины не располагает информацией о скоплении российских войск у границ страны, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
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