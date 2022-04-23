СМИ: США используют антироссийские санкции для «обкатки» механизма сдерживания Китая

Собеседник агентства отметил, что Вашингтон намеревается подорвать финансовую стабильность, основы технологического развития России, разрушить экономику.

«Но вот все эти механизмы, которые выстраиваются сейчас в отношении противостояния нам, это те шаги, которые не удалось согласовать после 2014 года, это создание единого с Евросоюзом санкционного фронта», — указал источник, отметив, что такие скоординированные меры — «попытка выстроить единый фронт в рамках будущего противостояния с Китаем».

По словам собеседника РИА Новости, сейчас начала сходить на нет холодная торговая война США и ЕС, стороны в том числе пришли к соглашению по мораторию на ряд пошлин и запустили трансатлантический Совет по торговле и технологиям. В нынешних условиях Россия стала объектом, на котором «обкатывается» механизм глобального противостояния.

