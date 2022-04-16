СМИ: В Госдепе считают, что конфликт на Украине затянется до конца года
Конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года, заявил союзникам в Евросоюзе госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает CNN.
Телеканал ссылается на двух европейских чиновников, которые поделились информацией на условиях анонимности. Отмечается, что такие заявления говорят о серьезном изменении оценок Вашингтона относительно российской специальной военной операции.
В начале украинского кризиса в США ожидали быстрого завершения конфликта, однако позже американские официальные лица заявляли о возможном затягивании спецоперации РФ. В частности, председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отмечал, что события на Украине будет продолжаться долгое время, «по крайней мере несколько лет точно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru