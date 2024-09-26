Блинкен: Многие из взятых ХАМАС заложников еще живы
Многие из тех, кого радикальное палестинское движение ХАМАС взяло в заложники в секторе Газа, всё ещё живы. Такое заявление в интервью телеканалу MSNBC сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он указал, что всех их необходимо вернуть, отметив, что в числе заложников есть лица с американским гражданством.
Блинкен подчеркнул, что освобождение удерживаемых ХАМАС людей является одним из главных приоритетов всех попыток Белого дома добиться от сторон конфликта заключения соглашения о прекращении огня.
Ранее Палестинский центр политических и социологических исследований заявил, что 57% опрошенных в секторе Газа назвали ошибкой решение ХАМАС напасть на Израиль в октябре 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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