Блинкен: Многие из взятых ХАМАС заложников еще живы

Он указал, что всех их необходимо вернуть, отметив, что в числе заложников есть лица с американским гражданством.

Блинкен подчеркнул, что освобождение удерживаемых ХАМАС людей является одним из главных приоритетов всех попыток Белого дома добиться от сторон конфликта заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Палестинский центр политических и социологических исследований заявил, что 57% опрошенных в секторе Газа назвали ошибкой решение ХАМАС напасть на Израиль в октябре 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

