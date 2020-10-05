Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт

«Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана», - заявил Варданян.

Бизнесмен занимает 103 место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Помимо обращения к Путину он также призвал военно-политическую элиту страны поддержать Карабах, а интеллигенцию – не уничтожать «последних союзников» России.

Ранее политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказал, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе. По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. В нескольких населенных пунктах провели эвакуацию жителей.

