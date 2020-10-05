Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт
Конфликт в Нагорном Карабахе представляет собой не локальный конфликт, он угрожает России, заявил бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину.
В опубликованном на YouTube ролике бизнесмен говорит, что отношение российского лидера к конфликту определяет будущее.
«Если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана», - заявил Варданян.
Бизнесмен занимает 103 место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Помимо обращения к Путину он также призвал военно-политическую элиту страны поддержать Карабах, а интеллигенцию – не уничтожать «последних союзников» России.
Ранее политик Сергей Миронов в эфире НСН рассказал, на каких условиях возможно перемирие в Нагорном Карабахе. По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. В нескольких населенных пунктах провели эвакуацию жителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Не менее 16 человек ранены при разгоне протестов в Бишкеке
- Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт
- Учёные РАН создали новый прибор для наблюдений за Солнцем
- Спецназ Киргизии начал разгон митинга против итогов выборов
- Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru