BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака
Биотехнологическая компания из Германии BioNTech к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака. Об этом сообщили соучредители компании Озлем Туреджи и Угур Шахин, слова которых приводит телеканал Haber Global.
По словам Шахина, в настоящее время у компании есть антитело против определенного типа рака легких и кандидатное антитело против метастазирующего рака молочной железы. Он отметил, к концу 2024 года после завершения второй и третьей фаз испытаний планируется «получить десять кандидатов на вакцину».
Шахин также сообщил, что продолжаются клинические исследования в общей сложности 30 видов рака, в том числе рака кожи, кишечника, матки, простаты и легких. По его словам, у компании есть цель к 2030 году сформировать широкий портфель методов лечения рака.
«Мы работаем над тем, чтобы собственная защитная система организма могла бороться с раком», - сказала Туреджи и подчеркнула, что таким образом не будет необходимости в химиотерапии, которая отравляет весь организм.
Ранее врач ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Погребняков сообщил, что в России создан препарат для лечения онкологических заболеваний с эффективностью в 90-100%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Инфляция в России на конец января составила 7,2%
- Милонов предложил авиакомпаниям сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками
- BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака
- Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta в список экстремистов и террористов
- Paramore объявили о продолжении карьеры после завершения контракта с Atlantic Records
- Власти Абхазии отвергли соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
- Старт проката фильма «Летучий корабль» перенесли на 21 марта
- Бейонсе анонсировала новый альбом Act II
- Минэнерго анонсировало появление в России новой индустрии энергоэффективности
- Российские бомбардировщики пролетели над Норвежским морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru