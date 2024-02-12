BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака

Биотехнологическая компания из Германии BioNTech к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака. Об этом сообщили соучредители компании Озлем Туреджи и Угур Шахин, слова которых приводит телеканал Haber Global.

По словам Шахина, в настоящее время у компании есть антитело против определенного типа рака легких и кандидатное антитело против метастазирующего рака молочной железы. Он отметил, к концу 2024 года после завершения второй и третьей фаз испытаний планируется «получить десять кандидатов на вакцину».