BioNTech заявила, что к 2026 году намерена выпустить на рынок вакцины от рака

Биотехнологическая компания из Германии BioNTech к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака. Об этом сообщили соучредители компании Озлем Туреджи и Угур Шахин, слова которых приводит телеканал Haber Global.

По словам Шахина, в настоящее время у компании есть антитело против определенного типа рака легких и кандидатное антитело против метастазирующего рака молочной железы. Он отметил, к концу 2024 года после завершения второй и третьей фаз испытаний планируется «получить десять кандидатов на вакцину».

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Шахин также сообщил, что продолжаются клинические исследования в общей сложности 30 видов рака, в том числе рака кожи, кишечника, матки, простаты и легких. По его словам, у компании есть цель к 2030 году сформировать широкий портфель методов лечения рака.

«Мы работаем над тем, чтобы собственная защитная система организма могла бороться с раком», - сказала Туреджи и подчеркнула, что таким образом не будет необходимости в химиотерапии, которая отравляет весь организм.

Ранее врач ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Погребняков сообщил, что в России создан препарат для лечения онкологических заболеваний с эффективностью в 90-100%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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