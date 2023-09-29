Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%

По его словам, препарат можно применять при лечении пациентов с различными видами опухолей желудочно-кишечного тракта, кожи, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы. На определенных стадиях заболевания эффективность разработки составит 90-100%, уточнил эксперт.

Единственным противопоказанием к применению препарата Погребняков назвал порфириновую болезнь, однако она редко встречается в России.

По данным BMJ Oncology, заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет в мире выросла на 80%, передает «Радиоточка НСН».

