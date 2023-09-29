Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
В России создан препарат для лечения онкологических заболеваний с эффективностью в 90-100%, рассказал РИА Новости врач ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Погребняков.
По его словам, препарат можно применять при лечении пациентов с различными видами опухолей желудочно-кишечного тракта, кожи, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы. На определенных стадиях заболевания эффективность разработки составит 90-100%, уточнил эксперт.
Единственным противопоказанием к применению препарата Погребняков назвал порфириновую болезнь, однако она редко встречается в России.
По данным BMJ Oncology, заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет в мире выросла на 80%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru