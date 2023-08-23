Binance заменила названия карт банков РФ на «желтую» и «зеленую»

Названия карт российских банков заменила на «зеленую» и «желтую». Мера затронула рублевые направления обмена на p2p-платформе.

В марте 2023 года криптобиржа закрыла для россиян доступ к p2p-операциям в долларах США и евро. Рублевые расчеты решение не затронуло.

По информации газеты The Wall Street Journal, Минюст США проводит расследование в отношении Binance в связи с предполагаемым нарушением режима антироссийских санкций, передает «Радиоточка НСН».

