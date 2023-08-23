Binance заменила названия карт банков РФ на «желтую» и «зеленую»
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance убрала карты российских банков «Сбер» и «Тинькофф» из списка платежных систем, сообщает РБК.
Названия карт российских банков заменила на «зеленую» и «желтую». Мера затронула рублевые направления обмена на p2p-платформе.
В марте 2023 года криптобиржа закрыла для россиян доступ к p2p-операциям в долларах США и евро. Рублевые расчеты решение не затронуло.
По информации газеты The Wall Street Journal, Минюст США проводит расследование в отношении Binance в связи с предполагаемым нарушением режима антироссийских санкций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru