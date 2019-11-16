Билл Гейтс опять возглавил список миллиардеров

16 ноября 201921:01

Билл Гейтс, основавший компанию Microsoft, возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Bloomberg спустя два года. Издание оценило состояние Гейтса приблизительно в 110 миллиардов долларов, а капитал владельца Amazon Джефф Безос Безоса, занявшего вторую строчку, — на один миллиард меньше.

Эксперты считают, что вырваться вперед в гонке миллиардеров Гейтсу помог контракт с Пентагоном на оказание услуг в сфере удаленных вычислений, заключенный на десять лет. После того, как Amazon проиграл сделку, его акции понизились два процента, акции Microsoft выросли на четыре процента.

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За Гейтсом и Безосом следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Третью строчку в рейтинге самых богатых миллиардеров ему позволило занять состояние в 103 миллиарда долларов.

Ранее НСН писала, что по оценке Forbes, Гейтс впервые за семь лет в рейтинге миллиардеров опустился на третью строчку, уступив второе место Бернару Арно, чье состояние журнал оценил в 107 млрд. долларов.

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ФОТО: РИА Новости
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