Билл Гейтс опять возглавил список миллиардеров

Билл Гейтс, основавший компанию Microsoft, возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Bloomberg спустя два года. Издание оценило состояние Гейтса приблизительно в 110 миллиардов долларов, а капитал владельца Amazon Джефф Безос Безоса, занявшего вторую строчку, — на один миллиард меньше.

Эксперты считают, что вырваться вперед в гонке миллиардеров Гейтсу помог контракт с Пентагоном на оказание услуг в сфере удаленных вычислений, заключенный на десять лет. После того, как Amazon проиграл сделку, его акции понизились два процента, акции Microsoft выросли на четыре процента.