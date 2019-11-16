Билл Гейтс опять возглавил список миллиардеров
Билл Гейтс, основавший компанию Microsoft, возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Bloomberg спустя два года. Издание оценило состояние Гейтса приблизительно в 110 миллиардов долларов, а капитал владельца Amazon Джефф Безос Безоса, занявшего вторую строчку, — на один миллиард меньше.
Эксперты считают, что вырваться вперед в гонке миллиардеров Гейтсу помог контракт с Пентагоном на оказание услуг в сфере удаленных вычислений, заключенный на десять лет. После того, как Amazon проиграл сделку, его акции понизились два процента, акции Microsoft выросли на четыре процента.
За Гейтсом и Безосом следует президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Третью строчку в рейтинге самых богатых миллиардеров ему позволило занять состояние в 103 миллиарда долларов.
Ранее НСН писала, что по оценке Forbes, Гейтс впервые за семь лет в рейтинге миллиардеров опустился на третью строчку, уступив второе место Бернару Арно, чье состояние журнал оценил в 107 млрд. долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Билл Гейтс опять возглавил список миллиардеров
- «Черные эскадроны» Зеленского начали рейдерский захват украинских банков
- Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
- СБУ опровергла похищение главы Укрэксимбанка
- Милонов назвал «враньем» слова Пушкиной об угрозах