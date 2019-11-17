Эксперт: Контракт Гейтса с военными еще не победа

Билл Гейтс, основавший компанию Microsoft, возглавил рейтинг миллиардеров по версии журнала Bloomberg спустя два года. Издание оценило состояние Гейтса приблизительно в 110 миллиардов долларов, а капитал владельца Amazon Джефф Безос Безоса, занявшего вторую строчку, — на один миллиард меньше.

Эксперты считают, что вырваться вперед в гонке миллиардеров Гейтсу помог контракт с Пентагоном на оказание услуг в сфере удаленных вычислений, заключенный на десять лет. После того, как Amazon проиграл сделку, его акции понизились два процента, акции Microsoft выросли на четыре процента.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что цифровые технологии постоянно меняются, поэтому делать прогноз о том, насколько неизменной будет лидерская позиция компьютерного миллиардера Билла Гейтса в рейтинге богачей, занятие неблагодарное.

«У Министрества обороны США масса задач, чтобы иметь потребность в значительных вычислительных ресурсах. В этом смысле контракты с военными ведомствами обеспечивают большую финансовую стабильность, чем с гражданскими. Самые большие доходы приносят продукты массовой продажи с низкой стоимостью реплицирования. Но технологии настолько быстро меняются, что отдавать приоритет конкретной я бы не стал», - отметил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире НСН рассказал, как облачные технологии изменят процесс закупок.

