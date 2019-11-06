Билл Гейтс лишился второго места в рейтинге самых богатых людей

Основатель Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс теперь на третьем месте в рейтинге Forbes. Об этом сообщает РИА Новости.

Второе место занял французский бизнесмен, глава группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние составляет $ 107 млрд. Глава корпорации Microsoft официально имеет $ 106,8 млрд. Бессменным лидером в этом рейтинге остается глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние достигает суммы в $ 112,4 млрд.

По данным агентства, "обгонять" своих конкурентов Арно начал в июне этого года, тогда его состояние превысило $100 млрд. Через месяц, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, бизнесмен обошел Гейтса, который впервые за семь лет уступил второе место в перечне богатейших людей мира.