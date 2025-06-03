Билл Гейтс потратит на Африку большую часть своего состояния

До этого он пообещал, что раздаст свое состояние в течение следующих 20 лет. Большая часть этих денег будет потрачена на помощь в решении проблем в Африке. Бизнесмен призвал уделить основное внимание первичной медико-санитарной помощи, указав, что инвестирование в первичное здравоохранение оказывает наибольшее влияние на здоровье и благополучие.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в мире могут возникнуть пандемии намного хуже коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

