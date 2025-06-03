Билл Гейтс потратит на Африку большую часть своего состояния

Большая часть состояния американского миллиардера Билла Гейтса в $200 млрд достанется Африке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление его фонда The Gates Foundation.

Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

До этого он пообещал, что раздаст свое состояние в течение следующих 20 лет. Большая часть этих денег будет потрачена на помощь в решении проблем в Африке. Бизнесмен призвал уделить основное внимание первичной медико-санитарной помощи, указав, что инвестирование в первичное здравоохранение оказывает наибольшее влияние на здоровье и благополучие.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что в мире могут возникнуть пандемии намного хуже коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиллиардерыАфрикаБилл Гейтс

Горячие новости

Все новости

партнеры