Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ

Миллиардер ответил на вопрос, угрожает ли развитие ИИ сокращением рабочих мест. Гейтс допустил, что может наступить то время, когда человеку «не придется так много работать».

«Если в конечном итоге вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, это, вероятно, нормально», — подчеркнул один из богатейших людей мира.

Ранее Билл Гейтс заявил, что в следующие двадцать лет на планете может произойти новая пандемия, пишет «Свободная пресса».

