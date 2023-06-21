Bild заменит пятую часть журналистов искусственным интеллектом
Издание Bild из Германии собирается сократить до двух сотен журналистов с дальнейшей из заменой на искусственный интеллект. Об этом стало известно телекомпании CNN из служебной записки издателя.
Уточняется, что речь идёт о редакторах, бильдредакторах, корректорах и других специалистах, которые задействованы в печатном производстве. Уведомления о предстоящих увольнениях уже отправлены сотрудникам по электронной почте.
Как говорится в послании, придётся уйти коллегам, выполняющим функции, которые легко заменить автоматическими процессами.
В частности, печатная версия вскоре сможет верстаться ИИ на 100%. Одновременно отмечается, что применение искусственного интеллекта для рутинных процессов даст редакторам и журналистам больше возможностей для творчества.
По данным CNN, редакция Bild планирует убрать шесть из 18 региональных выпусков и аннулировать 2/3 своих региональных отделений. В общей сложности, будет сокращён каждый пятый сотрудник. Сейчас в германском издании работают около одной тысячи человек.
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