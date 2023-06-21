Bild заменит пятую часть журналистов искусственным интеллектом

Издание Bild из Германии собирается сократить до двух сотен журналистов с дальнейшей из заменой на искусственный интеллект. Об этом стало известно телекомпании CNN из служебной записки издателя.

Уточняется, что речь идёт о редакторах, бильдредакторах, корректорах и других специалистах, которые задействованы в печатном производстве. Уведомления о предстоящих увольнениях уже отправлены сотрудникам по электронной почте.

Как говорится в послании, придётся уйти коллегам, выполняющим функции, которые легко заменить автоматическими процессами.