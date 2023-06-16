В СПЧ раскритиковали идею воссоздания политиков в качестве ИИ

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что против создания искусственного интеллекта в виде выдающихся политиков.

«Фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они всё придумывали, чтобы теперь чат Жириновского появился? Мы зачем это делаем? Есть реальные задачи, сложнее задачи», - указал Фадеев.

Ранее ЛДПР представила в рамках ПМЭФ нейросеть «Жириновский», сам алгоритм заявил, что он является «первым цифровым учеником» политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

