В СПЧ раскритиковали идею воссоздания политиков в качестве ИИ
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нейросеть «Жириновский» обижает основателя ЛДПР, сообщает РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он отметил, что против создания искусственного интеллекта в виде выдающихся политиков.
«Фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они всё придумывали, чтобы теперь чат Жириновского появился? Мы зачем это делаем? Есть реальные задачи, сложнее задачи», - указал Фадеев.
Ранее ЛДПР представила в рамках ПМЭФ нейросеть «Жириновский», сам алгоритм заявил, что он является «первым цифровым учеником» политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru