Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова

По данным издания, в 2022 году после начала спецоперации на Украине бизнесмен попал под санкции, в результате власти Германии арестовали его 115-метровую яхту «Luna», которая в настоящее время находится в порту Гамбурга.

Полиция ФРГ подозревает Ахмедова в том, что он не сообщил немецким властям обо всех своих активах на территории Германии.

Ранее в Федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ заявили, что следственные действия были проведены на яхте «67-летнего предпринимателя из России», которого подозревают в нарушении наложенных на него санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

