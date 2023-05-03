Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова
Яхта в Германии, на которой провели обыск сотрудники немецкой полиции, принадлежит экс-сенатору Совета Федерации Фархаду Ахмедову, пишет Bild.
По данным издания, в 2022 году после начала спецоперации на Украине бизнесмен попал под санкции, в результате власти Германии арестовали его 115-метровую яхту «Luna», которая в настоящее время находится в порту Гамбурга.
Полиция ФРГ подозревает Ахмедова в том, что он не сообщил немецким властям обо всех своих активах на территории Германии.
Ранее в Федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ заявили, что следственные действия были проведены на яхте «67-летнего предпринимателя из России», которого подозревают в нарушении наложенных на него санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru