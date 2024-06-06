Bild опубликовал план Германии на случай войны с Россией

На случай бомбардировок правительство Германии планирует использовать подвалы, подземные парковки и станции метро в качестве убежищ для мирного населения. Власти также оставляют за собой право эвакуировать отдельные районы и подготовить больницы для приема большого числа пациентов на длительный срок.

План также предусматривает запрет на роспуск парламента во время обороны страны и возможные меры для предотвращения нехватки продуктов, включая введение норм распределения пищи и хранение зерновых в секретных местах. Компании могут обязать производить товары для военных нужд, а обязательная воинская служба будет восстановлена. Жителей могут призывать к труду на почте, в пекарнях или по уходу за больными, передает «Радиоточка НСН».

