Bild опубликовал план Германии на случай войны с Россией
Немецкий таблоид Bild раскрыл план правительства Германии, предназначенный для населения на случай крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией, передает РИА Новости.
Согласно публикации, Германия планирует перебросить войска НАТО на восточный фланг, а также разместить силы бундесвера в этом регионе. В плане прямо указано, что в случае одновременного нападения в нескольких точках страна не сможет оказать помощь всем нуждающимся, и гражданам следует быть готовыми самостоятельно преодолевать трудности.
На случай бомбардировок правительство Германии планирует использовать подвалы, подземные парковки и станции метро в качестве убежищ для мирного населения. Власти также оставляют за собой право эвакуировать отдельные районы и подготовить больницы для приема большого числа пациентов на длительный срок.
План также предусматривает запрет на роспуск парламента во время обороны страны и возможные меры для предотвращения нехватки продуктов, включая введение норм распределения пищи и хранение зерновых в секретных местах. Компании могут обязать производить товары для военных нужд, а обязательная воинская служба будет восстановлена. Жителей могут призывать к труду на почте, в пекарнях или по уходу за больными, передает «Радиоточка НСН».
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