Писториус: ФРГ должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году

Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне с Россией, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, для этого следует обратить внимание на обучение персонала, материальную и финансовую составляющую, передает издание Focus.

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Министр подчеркнул, что победа России в конфликте на Украине обойдется Берлину дороже, чем нынешняя военная и финансовая помощь ВСУ.

Писториус также считает, что возращение обязательной военной службы становится актуальным для страны.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил ранее, что Россия внимательно отслеживает поставки западного вооружения на Украину. В интервью «Дума.ТВ» он сообщил, что эти действия не останутся без ответа. По его словам, хотя российская армия пока не намерена наносить удары по странам НАТО, все еще может измениться.


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ФОТО: youtube.com/NATONews
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