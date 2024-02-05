Bild: Фермеры в Германии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

Отмечается, что перед зданием NDR собралось немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса. Согласно данным издания, в протестах принимают участие свыше 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Указывается, что организаторы демонстрации требуют отмены принятого в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

Ранее, 4 февраля, протестующие фермеры в Греции заблокировали дороги в северных районах страны. Фермеры требуют от правительства компенсировать потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий. Также они намерены добиться снижения тарифов на электричество и стоимости горючего для сельскохозяйственной отрасли, передает «Радиоточка НСН».

