Bild: Фермеры в Германии заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR

Немецкие фермеры заблокировали въезды и парковку телерадиокомпании NDR в Ганновере в знак протеста против отмены субсидий. Об этом сообщило издание Bild.

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Отмечается, что перед зданием NDR собралось немалое количество фермеров и представителей среднего бизнеса. Согласно данным издания, в протестах принимают участие свыше 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Указывается, что организаторы демонстрации требуют отмены принятого в ФРГ пункта государственного бюджета, который включает в себя сокращение субсидий на топливо для фермеров.

Ранее, 4 февраля, протестующие фермеры в Греции заблокировали дороги в северных районах страны. Фермеры требуют от правительства компенсировать потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий. Также они намерены добиться снижения тарифов на электричество и стоимости горючего для сельскохозяйственной отрасли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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