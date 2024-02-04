Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

В Греции протестующие фермеры заблокировали дороги в северных районах страны, передает телеканал Skai.

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В частности, фермеры перекрыли трассу Солоники - Неа-Муданья. На участок автодороги пригнали более 120 тракторов.

Фермеры требуют от правительства компенсировать потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий. Также они намерены добиться снижения тарифов на электричество и стоимости горючего для сельскохозяйственной отрасли.

Ранее на акции протеста вышли французские фермеры. Они блокировали дороги вокруг Парижа и ряд важных трасс по всей стране. Правительство согласилось выделить на поддержку сельского хозяйства 150 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыФермерыГреция

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