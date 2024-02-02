Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной 9 февраля

Польские фермеры 9 февраля устроят забастовку и заблокируют границу с Украиной, протестуя против европейской аграрной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициаторов акции из профсоюза «Солидарность».

Во Франции вслед за фермерами вышли на забастовки учителя
«Наше терпение себя исчерпало», - говорится в заявлении.

Протестующие также не приняли позицию Евросоюза по спорному вопросу, а также обвинили польские власти к бездействию, что, по словам представителей «Солидарности», не оставляет выбора, кроме как бастовать.

Накануне протестующие французские фермеры заявили о снятии блокады с автотрасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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