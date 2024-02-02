Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной 9 февраля
2 февраля 202413:37
Польские фермеры 9 февраля устроят забастовку и заблокируют границу с Украиной, протестуя против европейской аграрной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инициаторов акции из профсоюза «Солидарность».
«Наше терпение себя исчерпало», - говорится в заявлении.
Протестующие также не приняли позицию Евросоюза по спорному вопросу, а также обвинили польские власти к бездействию, что, по словам представителей «Солидарности», не оставляет выбора, кроме как бастовать.
Накануне протестующие французские фермеры заявили о снятии блокады с автотрасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru