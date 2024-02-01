«Би-2» поблагодарили за помощь в вызволении Израиль и Австралию

Все участники группы «Би-2» прибыли в Тель-Авив после депортации из Таиланда. В аэропорту музыканты рассказали, как решился этот вопрос.

«Нам все говорили о том, что это русский след, что это заказ русского консульства, чтобы нас экстрадировали в Россию. Сами понимаете, для чего – на ложках поиграть», - сказал Ruptly Лёва «Би-2» (Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) по прилёте в Тель-Авив.