«Би-2» поблагодарили за помощь в вызволении Израиль и Австралию
Все участники группы «Би-2» прибыли в Тель-Авив после депортации из Таиланда. В аэропорту музыканты рассказали, как решился этот вопрос.
«Нам все говорили о том, что это русский след, что это заказ русского консульства, чтобы нас экстрадировали в Россию. Сами понимаете, для чего – на ложках поиграть», - сказал Ruptly Лёва «Би-2» (Егор Бортник, признан иноагентом в РФ) по прилёте в Тель-Авив.
Шура (Александр Уман) отдельно поблагодарил за помощь в вызволении израильское консульство и австралийское посольство, «потому что они нас отбили».
По его словам, накануне «кабинет министров, парламент» Таиланда 1,5 часа решали вопрос о судьбе участников группе «Би-2».
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой пригрозил группе «Би-2» тюрьмой в случае депортации в Россию. Он заявил, что вскоре коллектив будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru