Депутат Луговой пригрозил группе «Би-2» тюрьмой в случае депортации в Россию
Группу «Би-2» в случае депортации из Таиланда с распростертыми объятиями примут в России «и в прямом, и в переносном смысле». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Я прекрасно вижу и знаю, что ... "Би-2" во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как "подонки". Если в их действиях есть состав преступления, то это должны определять прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Луговой добавил, что вскоре коллектив будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».
Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль. Между тем в консульском отделе РФ в Таиланде заявили, что пятеро музыкантов, имеющих российское гражданство, отказались от встречи с консулом страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России за четыре года отреставрировали 150 объектов культурного наследия
- Орбан назвал Трампа способным остановить конфликт на Украине лидером
- Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов за 20 лет в 40 раз
- Российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей в 2023 году
- Соцпрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян
- Любимова: Более 53 млн билетов приобрели по «Пушкинской карте»
- ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа
- ЦБ ожидает прибыль банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей
- Медведев заявил о планах размещения нового оружия на Курилах
- Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru