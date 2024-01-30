Депутат Луговой пригрозил группе «Би-2» тюрьмой в случае депортации в Россию

«Я прекрасно вижу и знаю, что ... "Би-2" во время специальной военной операции, к моему глубокому разочарованию, можно охарактеризовать только как "подонки". Если в их действиях есть состав преступления, то это должны определять прокуратура, Следственный комитет, МВД или ФСБ», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Луговой добавил, что вскоре коллектив будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников».

Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль. Между тем в консульском отделе РФ в Таиланде заявили, что пятеро музыкантов, имеющих российское гражданство, отказались от встречи с консулом страны.

