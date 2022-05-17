Безос: в инфляции в США виноваты власти страны

Предприниматель обвинил власти в сокрытии реальных причин роста инфляции. Он считает, что администрация США пытается «замылить тему», так как рост цен «больше всего бьет по самым нуждающимся».

Безос отметил, что «американцы понимают, что в инфляции виновны не профсоюзы, а власти, которые ведут непродуманную внешнюю и внутреннюю политику».

Богатейший человек в мире подчеркнул, что власти Соединенных Штатов растрачивают деньги налогоплательщиков не на нужды страны, а на помощь другим государствам, выделяя огромные средства на безвозмездной основе.

Обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен считает, что американский лидер Джо Байден обманывает граждан страны, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США. Руководству Соединенных Штатов пора тщательно подумать о своей экономической политике.

