Гейтс предрёк экономический спад из-за событий на Украине
Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что рост процентных ставок в мире может стать причиной глобального экономического спада, сообщает Bloomberg.
По его мнению, события на Украине повлияют на мировую экономику гораздо серьёзнее, нежели пандемия коронавируса, так как из-за конфликта выросли цены на сырьё, усугубились логистические проблемы, стали расти государственные долги.
Бизнесмен подчеркнул, что повышение процентных ставок, к которому страны прибегли с целью сдержать инфляцию, «в конечном итоге приведут к экономическому замедлению».
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых, то есть сразу на 50 базисных пунктов, чего не происходило с 2000 года.
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