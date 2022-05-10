Байдена обвинили в перекладывании на Москву вины за ситуацию в США

По его словам, Байден в начале 2021 года попросил Сенат принять его спорный план финансового стимулирования на сумму около два триллиона долларов. Тогда известные экономисты предупреждали о том, что это решение подстегнет инфляцию. Однако тех, кто был не согласен с курсом Белого дома, раскритиковали, и даже высмеяли.

Как пишет журналист, прогнозы подтвердились. В июле и августе прошлого рост цен ускорился. Президент тогда призывал не беспокоиться, назвав подорожание продуктов потребления в США «временной проблемой».

«Когда она [инфляция] достигла рекордных за 40 лет значений, Байден придумал новую историю — обвинил в бешеных ценах Россию», — пишет издание. Шен считает, что руководству Соединенных Штатов пора тщательно подумать о своей экономической политике и перестать вводить в заблуждение избирателей ложными нарративами.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что резкий рост цен на энергоресурсы из-за военной операции на Украине и локдауны в Китае из-за пандемии создают дополнительное инфляционное давление в США.

