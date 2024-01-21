Беженцы начали покидать Германию после выдачи им банковских карт

Правительство Германии изучает возможность введения банковских карт для беженцев вместо наличных денег. Но в округе Грайц уже есть такой опыт. Там беженцам выдали около 200 платёжных карт, сообщает RT.



По словам главы службы по делам беженцев Дагмар Пёланд, в прошедшем декабре 15 беженцев покинули Германию после того, как им выдали бпнковские карты, а не наличные средства.



По мнению Пёланд, инициатива даст возможность властям «отделить зёрна от плевел».

Ранее немецкие политики призвали лишить гражданства Германии и выслать из страны палестинскую девушку Рим Сахвиль, известную также, как «беженка Меркель», за размещённый ею в соцсетях пропалестинский лозунг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



