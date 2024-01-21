Беженцы начали покидать Германию после выдачи им банковских карт

Беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, решили покинуть Германию. Так они отнеслись к нововведению властей, пишет газета Bild am Sonntag.

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Правительство Германии изучает возможность введения банковских карт для беженцев вместо наличных денег. Но в округе Грайц уже есть такой опыт. Там беженцам выдали около 200 платёжных карт, сообщает RT.

По словам главы службы по делам беженцев Дагмар Пёланд, в прошедшем декабре 15 беженцев покинули Германию после того, как им выдали бпнковские карты, а не наличные средства.

По мнению Пёланд, инициатива даст возможность властям «отделить зёрна от плевел».

Ранее немецкие политики призвали лишить гражданства Германии и выслать из страны палестинскую девушку Рим Сахвиль, известную также, как «беженка Меркель», за размещённый ею в соцсетях пропалестинский лозунг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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