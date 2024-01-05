СМИ: Террористы ИГ прибывают в Германию под видом украинских беженцев
Правоохранители Германии задержали нескольких исламистов из Таджикистана, намеревавшихся осуществить теракты на территории ФРГ, сообщает Bild со ссылкой на структуры безопасности.
Источники издания отмечают, что задержанные иностранцы часто имеют связи с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением запрещённой в России экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ). Уточняется, что только на территории Германии они трижды попытались совершить атаки.
Также отмечается, что попадающие в ФРГ исламисты часто выдают себя за беженцев с Украины и почти без проверок получают разрешение на пребывание.
Кроме того, в материале Bild говорится, что исламисты из Таджикистана зачастую прибывают в Германию через зону боевых действий на Украине, где могут легко получить доступ к оружию и взрывчатке.
Ранее немецкие политики призвали лишить гражданства Германии и выслать из страны палестинскую девушку Рим Сахвиль, известную также, как «беженка Меркель», за размещённый ею в соцсетях пропалестинский лозунг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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