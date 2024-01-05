СМИ: Террористы ИГ прибывают в Германию под видом украинских беженцев

Источники издания отмечают, что задержанные иностранцы часто имеют связи с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением запрещённой в России экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ). Уточняется, что только на территории Германии они трижды попытались совершить атаки.

Также отмечается, что попадающие в ФРГ исламисты часто выдают себя за беженцев с Украины и почти без проверок получают разрешение на пребывание.

Кроме того, в материале Bild говорится, что исламисты из Таджикистана зачастую прибывают в Германию через зону боевых действий на Украине, где могут легко получить доступ к оружию и взрывчатке.

Ранее немецкие политики призвали лишить гражданства Германии и выслать из страны палестинскую девушку Рим Сахвиль, известную также, как «беженка Меркель», за размещённый ею в соцсетях пропалестинский лозунг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

