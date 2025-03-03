Бессент: США уже не рассматривают заключение сделки по минералам с Украиной

Американские власти уже не рассматривают возможность заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной, сообщил в эфире CBS глава Минфина США Скотт Бессент.

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По его словам, все, что нужно было сделать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, это прийти и подписать экономическое соглашение, однако он «решил все испортить».

До этого Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать это соглашение.

Также президент Украины прокомментировал ссору с главой США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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