Бессент: США уже не рассматривают заключение сделки по минералам с Украиной
3 марта 202505:32
Американские власти уже не рассматривают возможность заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной, сообщил в эфире CBS глава Минфина США Скотт Бессент.
По его словам, все, что нужно было сделать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, это прийти и подписать экономическое соглашение, однако он «решил все испортить».
До этого Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать это соглашение.
Также президент Украины прокомментировал ссору с главой США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru